Усилия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приближают разрешение существующих разногласий. Такую оценку дал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с автором ИС «Вести» Евгением Поповым на форуме АТЭС в Китае.

«Огромную работу проделал президент России Владимир Путин, который держит абсолютно чёткий фокус на интересах России», — подчеркнул Дмитриев.

По словам главы РФПИ, российский президент уделяет особое внимание интересам страны при обсуждении будущей архитектуры европейской безопасности. Дмитриев также отметил позицию Соединённых Штатов по этому вопросу.

Предлагаемый Вашингтоном подход, по его мнению, трудно оспаривать даже тем, кто выступает с его критикой. Речь идёт о том, как должна выглядеть система безопасности в Европе в дальнейшем.

При этом Дмитриев назвал критиков такого подхода «разжигателями войны», указав, что преимущественно они находятся в европейских странах. Он считает, что даже им сложно возражать против самой идеи обсуждения будущего европейской безопасности.

Глава РФПИ также высказался о перспективах разрешения имеющихся разногласий. Он связал продвижение в этом направлении с действиями российского и американского лидеров, отдельно отметив значение предстоящей встречи.

«Поэтому, мне кажется, что все ближе и ближе, благодаря усилиям президента Путина и президента Трампа, мы движемся к разрешению различных разногласий. И завтрашняя встреча, безусловно, важная в этом ключе», — заявил Дмитриев.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон предварительно согласовали часть вопросов для предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что одной из главных тем возможных двусторонних переговоров станет урегулирование украинского конфликта.