Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что весь мир устал от глобалистов и их политики. Об этом он написал в соцсети X. По словам дипломата, после победы «Альткернативы для Германии» в немецкой Саксонии-Анхаль они «охвачены паникой» и вынуждены совершать нападки на выбор немцев с помощью британской машины пропаганды.

«Они не понимают, что весь мир устал от глобалистов, их ошибочной политики, высокомерия, лживых СМИ и пропаганды», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию The Daily Telegraph, в которой кандидат от АдГ в Саксонии-Анхальт выставлен в негативном свете. По словам Дмитриева, люди восстали против «машины глобалистов».

Ранее фракция «Альтернативы для Германии» подала заявление против канцлера Фридриха Мерца, обвинив его в «клеветническом оскорблении» из-за выступления 9 сентября в Бундестаге, где он назвал продвигаемую АдГ «ремиграцию» «этнической чисткой по происхождению и цвету кожи». Парламентский управляющий делами фракции АдГ Штефан Бранднер назвал эти обвинения безосновательными и заявил, что канцлер перешёл черту, имеющую уголовно-правовые последствия, а его высказывания — совершенно неприемлемыми.