Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 04:27

Дмитриев выразил благодарность Уиткоффу и Кушнеру за миротворческие усилия

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера за участие в переговорах по Украине. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) назвал обоих миротворцами в публикации в социальной сети X.

«Спасибо, миротворцы», — написал Дмитриев.

Своё сообщение глава РФПИ посвятил усилиям американских представителей по урегулированию украинского конфликта.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с Уиткоффом подтвердил готовность Москвы вернуться к трёхсторонним переговорам с США и Украиной. Российская сторона предлагает возобновить консультации во второй декаде ноября.

По словам Ушакова, центральной темой нового раунда должно стать создание системы безопасности для России и Украины.

Трамп заявил о желании избежать неверных шагов в работе РФ и США по Украине
Трамп заявил о желании избежать неверных шагов в работе РФ и США по Украине

Ранее Стив Уиткофф заявил о намерении президента США Дональда Трампа добиться полного завершения конфликта на Украине. По словам американского спецпосланника, Белый дом рассчитывает заключить всеобъемлющее мирное соглашение, которое обеспечит долгосрочную безопасность и стабильность. Такое заявление дипломат сделал после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Уиткофф признал, что сторонам предстоит проделать значительную работу для достижения окончательных договорённостей.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и урегулировании конфликтов — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Стив Уиткофф
  • Джаред Кушнер
  • Переговоры по Украине
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar