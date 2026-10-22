Дмитриев выразил благодарность Уиткоффу и Кушнеру за миротворческие усилия

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера за участие в переговорах по Украине. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) назвал обоих миротворцами в публикации в социальной сети X.

Своё сообщение глава РФПИ посвятил усилиям американских представителей по урегулированию украинского конфликта.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с Уиткоффом подтвердил готовность Москвы вернуться к трёхсторонним переговорам с США и Украиной. Российская сторона предлагает возобновить консультации во второй декаде ноября.

По словам Ушакова, центральной темой нового раунда должно стать создание системы безопасности для России и Украины.

Ранее Стив Уиткофф заявил о намерении президента США Дональда Трампа добиться полного завершения конфликта на Украине. По словам американского спецпосланника, Белый дом рассчитывает заключить всеобъемлющее мирное соглашение, которое обеспечит долгосрочную безопасность и стабильность. Такое заявление дипломат сделал после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Уиткофф признал, что сторонам предстоит проделать значительную работу для достижения окончательных договорённостей.