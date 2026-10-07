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Регион
Опубликовано 7 октября, 05:50

Дмитриев заявил о точке невозврата для Запада из-за систематической лжи

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Запад, возможно, уже прошёл точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности решать собственные проблемы. Такое мнение в соцсети X высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его оценке, к таким проблемам относятся миграция, просчёты в энергетике, разжигание войн, поляризация и влияние woke-идеологии.

«Возможно, Запад уже прошел точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности устранить коренные причины своих проблем (миграция, просчёты в энергетике, разжигание войн, поляризация, самоуничтожение под влиянием идеологии woke)»,написал он.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию о беспорядках в Париже. Он также отметил, что нельзя бесконечно перекладывать ответственность за собственные проблемы на других.

Париж в огне: Школьные протесты становятся всё яростнее — в полицию летят коктейли Молотова
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Ранее Life.ru рассказывал о протестующих в масках, которые подожгли дверь лицея в Париже, где находились ученики. Около десяти молодых людей с закрытыми лицами пришли к зданию, после чего у входа начался пожар. В тот же день акции протеста и перебои в работе затронули сотни французских лицеев.

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Лия Мурадьян
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