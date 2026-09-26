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Опубликовано 26 сентября, 15:09

Дмитриев заявил о возможном перезапуске «Северного потока» вместе с ФРГ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия и Германия способны совместными усилиями вернуть в строй «Северный поток». Такую перспективу обозначил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поводом стало заявление сопредседателя «Альтернативы для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик призвал провести международное расследование диверсии на «Северных потоках», а повреждённую инфраструктуру восстановить и снова использовать для поставок газа.

Дмитриев поддержал эту позицию. В публикации на английском языке в соцсети X он написал, что совместная работа позволит вновь запустить газопровод. АдГ глава РФПИ назвал голосом немецкого народа, выступающего за энергетическую самостоятельность страны, экономическое благополучие, мир и сотрудничество.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Повреждения получили три нитки. Целой осталась одна ветка «Северного потока — 2», которая технически может использоваться для прокачки газа. После диверсии Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма. Когда повреждённая инфраструктура сможет быть восстановлена, пока неизвестно.

Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца решили выдать Германии
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Ранее представители АдГ рассказали о переговорах с Кириллом Дмитриевым по поводу возобновления поставок российских энергоносителей в Германию. В партии заявили о намерении продолжить этот диалог.

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Николь Вербер
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