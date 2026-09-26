Россия и Германия способны совместными усилиями вернуть в строй «Северный поток». Такую перспективу обозначил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поводом стало заявление сопредседателя «Альтернативы для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик призвал провести международное расследование диверсии на «Северных потоках», а повреждённую инфраструктуру восстановить и снова использовать для поставок газа.

Дмитриев поддержал эту позицию. В публикации на английском языке в соцсети X он написал, что совместная работа позволит вновь запустить газопровод. АдГ глава РФПИ назвал голосом немецкого народа, выступающего за энергетическую самостоятельность страны, экономическое благополучие, мир и сотрудничество.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Повреждения получили три нитки. Целой осталась одна ветка «Северного потока — 2», которая технически может использоваться для прокачки газа. После диверсии Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма. Когда повреждённая инфраструктура сможет быть восстановлена, пока неизвестно.

Ранее представители АдГ рассказали о переговорах с Кириллом Дмитриевым по поводу возобновления поставок российских энергоносителей в Германию. В партии заявили о намерении продолжить этот диалог.