Дмитрий Дибров раскрыл свой трюк для завоевания сердец
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Аромат способен сформировать впечатление о человеке ещё до начала разговора, рассказал телеведущий Дмитрий Дибров. По его мнению, запах воздействует на собеседника невербально и задаёт эмоциональный настрой встречи.
Дибров призвал не забывать о парфюме. Видео © Пятый канал
«Вообще, запах — это эмоциональный эпиграф к любому делу: и к работе, и к разговору, и к походу в ресторан», — отметил шоумен на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.
В беседе с Пятым каналом артист в шутку призвал окружающих не пренебрегать парфюмерией. Вспомнив популярный в прошлом одеколон «Шипр», он предложил купить хотя бы его, чтобы не портить другим рабочий день.
Ранее Дмитрий Дибров иронично ответил на вопрос о возможной свадьбе бывшей жены Полины с Романом Товстиком. Журналисты спросили, подготовил ли он поздравление для пары. Шоумен отшутился, что до торжества ещё нужно дожить.
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