У 26-летней Стефании Маликовой появился новый возлюбленный после расставания с хоккеистом Кириллом Капризовым. О переменах в личной жизни дочери рассказал народный артист России Дмитрий Маликов в шоу ALEKÓ In My Bag с Алеко Надиряном.

Певец заявил, что одобряет выбор наследницы, однако раскрывать имя её избранника не стал. По словам музыканта, у Стеши непростой характер, поэтому для него особенно важно, чтобы молодой человек искренне любил её и заботился о ней.

Маликов признался, что за последние годы дочь заметно повзрослела. Во многом на её характере сказалось управление собственным бизнесом — девушка руководит компанией по производству одежды. Артист уже задумался и о будущей свадьбе наследницы.

«Я бы очень хотел сыграть на белом рояле в день её свадьбы — подарить мелодию для первого танца молодожёнов», — поделился певец.

Кроме того, музыкант высказался о критике в адрес Стефании. По его словам, дочь выработала иммунитет к негативным комментариям, не жалуется родителям и учится на собственных ошибках.

Маликов также заступился за наследницу после неоднозначной реакции общественности на её выступление перед студентами МГУ. Артист пояснил, что девушку пригласили не в качестве преподавателя, а для обмена предпринимательским опытом. Он не отрицает, что знаменитая фамилия помогла Стеше набрать аудиторию в социальных сетях ещё в подростковом возрасте, однако дальнейшее развитие своей карьеры она обеспечила самостоятельно.

Напомним, ещё в октябре 2025 года Стефания Маликова подтвердила, что её сердце свободно после романа с Кириллом Капризовым. Тогда девушка призналась, что очень избирательна в выборе партнёра. В отношениях для неё важны уважение личных границ, возможность развиваться вместе и пример крепкого семейного союза, который ей подали родители.