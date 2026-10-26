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Опубликовано 26 октября, 04:25

Дмитрий Свитайло назначен исполняющим обязанности мэра Владивостока

Дмитрий Свитайло. Обложка © Администрация Владивостока

Дмитрий Свитайло. Обложка © Администрация Владивостока

В администрации Владивостока сменился руководитель: исполняющим обязанности главы города назначен заместитель мэра Дмитрий Свитайло. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

Свитайло работает в мэрии с июля 2021 года. До этого он занимался вопросами пожарной безопасности и гражданской обороны в профильном учреждении Приморского края, а ранее служил в МВД и МЧС. На посту заместителя главы Владивостока он курировал общественную безопасность и взаимодействие с органами власти.

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Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин назначил мэра Владивостока Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Он сменил Олега Кожемяко, который перешёл на работу в федеральное правительство. Новый руководитель региона ранее возглавлял Владивосток. Шестакову 44 года, он родился в столице Приморья и имеет опыт работы как в муниципальных, так и в краевых органах власти.

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Тимур Хингеев
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