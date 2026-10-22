Путин назначил мэра Владивостока Шестакова врио губернатора Приморья

Новый руководитель региона ранее возглавлял Владивосток. Шестакову 44 года, он родился в столице Приморья и имеет опыт работы как в муниципальных, так и в краевых органах власти. В 2014 году он руководил региональным департаментом туризма, а позднее занимал пост заместителя председателя правительства Приморского края, курируя экономику, промышленность, торговлю и международное сотрудничество.