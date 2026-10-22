Путин назначил мэра Владивостока Шестакова врио губернатора Приморья
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Президент России Владимир Путин назначил мэра Владивостока Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Он сменил Олега Кожемяко, который перешёл на работу в федеральное правительство. Соответствующий указ главы государства опубликован 22 октября.
«Назначить Шестакова Константина Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края», — говорится в документе.
Новый руководитель региона ранее возглавлял Владивосток. Шестакову 44 года, он родился в столице Приморья и имеет опыт работы как в муниципальных, так и в краевых органах власти. В 2014 году он руководил региональным департаментом туризма, а позднее занимал пост заместителя председателя правительства Приморского края, курируя экономику, промышленность, торговлю и международное сотрудничество.
Кадровые изменения связаны с переходом Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Напомним, Константин Шестаков является выпускником «Школы губернаторов». Среди участников программы 65 человек стали руководителями регионов страны. Среди других выпускников, получивших высокие посты, — Ирина Окладникова, ставшая вице-премьером.
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