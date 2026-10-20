Дальний Восток не должен сбавлять темп: Кожемяко обозначил главную задачу на новой должности

Темпы развития Дальнего Востока необходимо сохранить, продолжив привлекать инвестиции и создавать условия, чтобы жители связывали своё будущее с регионом. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, выдвинутый на должность вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО, передаёт корреспондент Life.ru.

Кожемяко призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока. Видео © Life.ru

По словам политика, дальневосточные регионы уже демонстрируют хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве и жилищном строительстве. В частности, производство меди увеличилось в 9,4 раза, а газа — с 14 до 42 миллиардов кубометров.

Кожемяко также обратил внимание на привлечение бизнеса в специальный административный район на острове Русский. Ранее Юрий Трутнев сообщал, что благодаря этому механизму в Россию вернулись активы 138 компаний на 6,2 триллиона рублей. Налоговые поступления от резидентов достигли 86 миллиардов рублей.

Достигнутые результаты Кожемяко связал с выполнением поручений Владимира Путина и работой действующего полпреда Юрия Трутнева. При этом он подчеркнул, что необходимо продолжать поддержку инвестиционных проектов и создавать условия для сохранения населения на Дальнем Востоке.

«Наша задача — продолжить эту работу, сделать так, чтобы Дальний Восток был и оставался привлекательным», — отметил он.

Накануне Life.ru сообщал о выдвижении Кожемяко на пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО. Соответствующее предложение Михаил Мишустин направил в Госдуму после согласования кадровых изменений с Владимиром Путиным. Парламентское голосование по новым назначениям запланировано на 21 октября.