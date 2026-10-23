«В фарватере Кожемяко»: Аналитик оценил нового главу Приморья

Назначенный врио губернатора Приморского края Константин Шестаков обладает всеми каествами лидера, чтобы повести регион к новым свершениям. Политик стал очередным успешным выпускником «Школы губернаторов», доказав эффективность проекта. Таким мнением поделился с Life.ru президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», член правления РАПК Евгений Минченко, оценивая перспективы чиновника.

«Школа губернаторов» — очень успешный проект. Это детище Сергея Владиленовича Кириенко и один из наиболее успешных его проектов, потому что ключевой момент там — это, во-первых, горизонтальная коммуникация, а во-вторых, коммуникация, причём длительная, с топовыми руководителями нашей страны. Можно сколько угодно слушать лекции теоретиков, но иногда пять минут с практиком такого уровня, например, как Сергей Собянин, дадут тебе гораздо больше, чем целый семестр лекций Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», член правления РАПК

Шестаков — это человек команды Олега Кожемяко, который плотно двигался в его фарватере, отметил эксперт. Поэтому логично, когда Кожемяко пошёл на повышение, то Шестаков (тем более что он выпускник «Школы губернаторов») занял позицию врио главы региона. Аналитик уверен, что чиновник легко одержит победу на выборах в сентябре следующего года. Он добавил, что сейчас Шестаков должен себя проявить. Перед ним, напомнил Минченко, задачи стоят прежние: внутриэлитный баланс, политическая и социальная стабильность, экономическое развитие Приморья.

Не бывает такого, что работал Кожемяко и двигался в одну сторону, а тут вдруг раз — Шестакова поставили и сказали: «А теперь, парень, давай будем двигаться перпендикулярно» Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», член правления РАПК

Напомним, президент России Владимир Путин назначил мэра Владивостока Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Он сменил Олега Кожемяко, который перешёл на работу в федеральное правительство. Шестакову 44 года, он родился в столице Приморья и имеет опыт работы как в муниципальных, так и в краевых органах власти. Чиновник также является выпускником «Школы губернаторов».