Путин призвал развивать Дальний Восток, чтобы переезд туда был «не как на Луну»

Переезд на Дальний Восток должен привлекать людей, а не восприниматься как великий подвиг или переселение на Луну. Об этом российский лидер Владимир Путин сказал на рабочей встрече с мэром Владивостока Константином Шестаковым.

Президент призвал власти сделать всё необходимое для развития территории — как для тех, кто уже там живёт, так и для будущих жителей.

«Чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить», — сказал Путин.

Глава государства также напомнил о людях, благодаря которым Приморье и весь Дальний Восток стали частью России. По его словам, об их вкладе иногда забывают. Во время встречи Путин предложил Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края.

Напомним, Владимир Путин назначил Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. Он является выпускником «Школы губернаторов». Из участников программы 65 человек стали руководителями регионов страны. Среди других выпускников, получивших высокие посты, — Ирина Окладникова, ставшая вице-премьером.