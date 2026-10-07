Дмитрию Бокову* дали 19 лет за подготовку массового убийства в Подмосковье

Дмитрия Бокова* приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о подготовке массового убийства в Подмосковье. Как сообщают в пресс-службе СК РФ, он действовал по указанию кураторов из праворадикальной террористической группировки.

Решение вынес Второй Западный окружной военный суд. Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Целью готовившегося нападения был молельный дом в Балашихе, расположенный на первом этаже жилого здания.

Бокова* признали виновным в участии в деятельности террористической организации, прохождении соответствующего обучения, приготовлении к теракту и незаконном хранении оружия. Гособвинение запрашивало 21 год заключения.

В июле Следственный комитет завершил расследование дела Дмитрия Бокова*. По версии ведомства, фигурант готовил нападение на культовое сооружение в Московском регионе и проходил обучение для террористической деятельности. В обвинение также вошли незаконные действия с оружием и боеприпасами.

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