Днём — мины, ночью — дроны: Мирошник обвинил Киев в показной заботе о детях Алёшек
Мирошник обвинил Киев в распространении фейков о помощи детям Алёшек
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Украинские беспилотники, по словам российского дипломата Родиона Мирошника, продолжают минировать дороги возле Алёшек, пока Киев распространяет сообщения о доставке местным детям продуктов и подарков. Представитель МИД России назвал подобные публикации попыткой создать видимость заботы о жителях города.
Поводом для заявления стала информация об очередном обстреле. 24 октября за один час с небольшим по Алёшкам выпустили 28 мин. А уже ночью дроны продолжили устанавливать взрывоопасные предметы на подъездных путях.
На этом фоне дипломат обратил внимание на публикации украинских СМИ, рассказывающих о гуманитарной помощи населению с помощью беспилотников. По его мнению, подобные материалы предназначены прежде всего для зарубежной аудитории.
«Они понятия не имеют, есть ли там дети вообще, но очень активно им помогают», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.
Представитель российского МИД считает, что сообщения о доставке еды и подарков противоречат происходящему в городе. Он обвинил Киев в распространении недостоверной информации о положении местных жителей.
Алёшки находятся в Херсонской области, где продолжаются боевые действия. Одной из серьёзных проблем остаётся доступ в населённый пункт: по заявлениям российских представителей, минирование дорог затрудняет проезд гражданского транспорта и доставку гуманитарных грузов.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Киев согласовали единое время прекращения огня в Алёшках. Как рассказала Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, режим тишины должен вступить в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Договорённости подтвердили в ходе онлайн-встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Гуманитарная пауза позволит доставить жителям города продукты и медикаменты, а также эвакуировать желающих.
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