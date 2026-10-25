Днём — мины, ночью — дроны: Мирошник обвинил Киев в показной заботе о детях Алёшек

Украинские беспилотники, по словам российского дипломата Родиона Мирошника, продолжают минировать дороги возле Алёшек, пока Киев распространяет сообщения о доставке местным детям продуктов и подарков. Представитель МИД России назвал подобные публикации попыткой создать видимость заботы о жителях города.

Поводом для заявления стала информация об очередном обстреле. 24 октября за один час с небольшим по Алёшкам выпустили 28 мин. А уже ночью дроны продолжили устанавливать взрывоопасные предметы на подъездных путях.

На этом фоне дипломат обратил внимание на публикации украинских СМИ, рассказывающих о гуманитарной помощи населению с помощью беспилотников. По его мнению, подобные материалы предназначены прежде всего для зарубежной аудитории.

«Они понятия не имеют, есть ли там дети вообще, но очень активно им помогают», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Представитель российского МИД считает, что сообщения о доставке еды и подарков противоречат происходящему в городе. Он обвинил Киев в распространении недостоверной информации о положении местных жителей.

Алёшки находятся в Херсонской области, где продолжаются боевые действия. Одной из серьёзных проблем остаётся доступ в населённый пункт: по заявлениям российских представителей, минирование дорог затрудняет проезд гражданского транспорта и доставку гуманитарных грузов.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Киев согласовали единое время прекращения огня в Алёшках. Как рассказала Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, режим тишины должен вступить в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Договорённости подтвердили в ходе онлайн-встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Гуманитарная пауза позволит доставить жителям города продукты и медикаменты, а также эвакуировать желающих.