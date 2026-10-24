Днём при галстуке, вечером за пультом: В Узбекистане известный диджей стал замом министра

Первый заместитель министра образования и науки Узбекистана Ойбек Юлдашев неожиданно стал звездой соцсетей после назначения на высокий пост. Пользователи обнаружили, что новый чиновник давно выступает на музыкальных фестивалях под псевдонимом Minor Unit и увлекается электронной музыкой.

Юлдашев получил должность 20 октября, а вскоре в Сети начали распространяться записи его выступлений за диджейским пультом. Особое внимание привлёк сет с фестиваля электронной музыки Stihia, который проходил в 2024 году.

Оказалось, что музыка занимает важное место в жизни чиновника ещё с 1990-х годов. Он собирает электронные композиции с 1997 года, предпочитая progressive house и organic house. Собственными миксами Юлдашев делится на SoundCloud и других музыкальных площадках.

«Каждый микс для меня — это история, которую хочется рассказать и которой хочется поделиться», — говорится в одном из его высказываний, опубликованных в соцсетях.

При этом новый замминистра имеет серьёзный управленческий опыт. До назначения он руководил консалтинговой практикой по вопросам государственного сектора, инфраструктуры и ESG в международной компании PwC Uzbekistan. Юлдашев также обладает учёной степенью доктора экономических наук.

Сам чиновник считает, что работа управленца и диджея имеют немало общего. В обеих сферах, по его мнению, важны структура, чувство времени, умение взаимодействовать с аудиторией и быстро принимать решения на основе большого объёма информации.

Примечательно, что Юлдашев занял должность на фоне масштабных изменений в системе образования Узбекистана. Новое министерство создано в октябре 2026 года в результате объединения образовательных ведомств страны.