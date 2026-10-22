Пять назначений, две отставки и новый пост: Путин завершил перестановки в правительстве

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении пяти членов правительства. Одновременно в кабмине появилась новая должность, благодаря которой число вице-премьеров увеличилось с десяти до одиннадцати.

Новый пост заместителя председателя правительства — министра финансов занял Антон Силуанов. Он сохранил руководство Минфином, которое осуществляет с 2011 года. Ранее чиновник уже совмещал министерскую должность с постом первого вице-премьера в 2018–2020 годах. Заместителем председателя правительства стал Андрей Никитин, до этого возглавлявший Минтранс. Освободившееся министерское кресло получил Дмитрий Ядров, который с сентября 2023 года руководил Росавиацией.

Изменения коснулись и аппарата правительства. Вместо Дмитрия Григоренко его возглавила бывший первый замминистра финансов Ирина Окладникова, получившая статус вице-премьера. Григоренко покинул кабмин по собственной просьбе.

Ещё одна перестановка произошла в руководстве Дальним Востоком. Бывший губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначен вице-премьером — полномочным представителем президента в ДФО. Он сменил Юрия Трутнева, которого Путин освободил от прежних обязанностей и назначил своим помощником.

Все пять кандидатур накануне получили одобрение Государственной думы. Первое заседание правительства в обновлённом составе запланировано на четверг, 22 октября.