ДНК-экспертиза спасла смертника от казни после 41 года тюрьмы в США

71-летний Дуглас Стюарт Картер вышел под залог после 41 года за решёткой, значительную часть которого он провёл в камере смертников по делу об убийстве 1985 года. Поводом для пересмотра меры пресечения стали результаты новой ДНК-экспертизы. Об этом сообщает Associated Press.

Генетический материал на рукоятке ножа и кровь на дверной ручке не совпали с профилем Картера. Прокуратура после этого отказалась добиваться смертной казни на повторном процессе и решила заново изучить собранные доказательства.

Картера признали виновным в убийстве Евы Олесен на основании подписанного признания и показаний двух свидетелей. Сам он много лет утверждает, что оговорил себя под давлением полиции. Позднее свидетели отказались от прежних слов и заявили о давлении со стороны следствия.

В 2025 году Верховный суд Юты распорядился провести новое разбирательство, указав на нарушения со стороны правоохранителей. Защита также отмечала, что физических улик, непосредственно связывавших её подзащитного с местом преступления, не было. После освобождения Картер поселится неподалёку от семьи своего сына и пройдёт программу реинтеграции.

«Это не так просто, как «отпустить его», — сказал адвокат Нил Гамильтон, отметив последствия десятилетий заключения.

Мужчине также назначили GPS-контроль и запретили контактировать с родственниками погибшей.

Семья Олесен выступила против освобождения и настаивает на продолжении расследования. У прокуратуры есть время до ноября, чтобы решить, добиваться ли нового процесса. Если дело прекратят, защита намерена ходатайствовать о признании фактической невиновности.

Ранее Life.ru рассказывал о 101-летнем заключённом из США, которого восемь раз готовили к смертной казни. Фрэнсис Клиффорд Смит провёл за решёткой около 70 лет, а позднее был условно-досрочно освобождён.