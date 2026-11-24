Работой канцлера Германии Фридриха Мерца недовольны 88% жителей страны. Показатель достиг исторического максимума, свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa, проведённого по заказу телеканалов RTL и NTV.

За последнюю неделю уровень критики главы правительства вырос ещё на два процентных пункта. Одобряют деятельность Мерца лишь 11% опрошенных — на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее.

Недовольство канцлером распространилось даже на сторонников собственного политического блока ХДС/ХСС. Среди них отрицательно оценивают работу Мерца 60% респондентов, тогда как положительно отзываются о его деятельности 39%.

Не лучше обстоят дела и у партнёров по правящей коалиции. Среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) недовольны канцлером 86% опрошенных. Среди избирателей «Зелёных» одобряют его работу только 7%, а среди сторонников Левой партии и «Альтернативы для Германии» (АдГ) — всего по 1%.

Одновременно с падением личного рейтинга Мерца ухудшаются позиции его политического блока. Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, победу одержала бы АдГ с результатом 26%. ХДС/ХСС набрал бы 21%, а СДПГ — 13%. Таким образом, правящая коалиция получила бы в совокупности лишь 34% голосов.

При этом 57% жителей Германии считают, что ни одна из существующих политических партий не способна справиться с проблемами страны. Наибольшее доверие в этом вопросе получила АдГ — её назвали 12% участников исследования. ХДС/ХСС набрал 10%, «Зелёные» — 8%.

Опрос проводился с 17 по 23 ноября. В нём приняли участие 2,5 тысячи человек.