В Германии призвали прекратить выделение миллиардов евро Украине на фоне экономических проблем внутри страны. С таким требованием выступила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен, раскритиковавшая канцлера Фридриха Мерца. Своё заявление она опубликовала в соцсети X.

По словам политика, немецкая экономика переживает серьёзные трудности: компании закрываются, производство сокращается, а число безработных превышает три миллиона человек. При этом правительство продолжает направлять значительные средства на поддержку Киева.

«Каждые 20 минут банкротится одна компания. Экономика сокращается, более 3 миллионов человек остались без работы — а правительство говорит о «подъёме». Миллиарды продолжают отправлять на Украину, несмотря на то что большая часть населения выступает против этого. Пора покончить с этим», — написала Дагделен.

Она считает, что Берлин должен отказаться от дальнейшего финансирования Украины, чтобы сосредоточиться на восстановлении немецкой промышленности и социальной системы.

Между тем недовольство военной поддержкой Киева действительно усиливается среди жителей Германии. Согласно исследованию фонда Körber-Stiftung, проведённому совместно с социологическим институтом Forsa, 53% опрошенных выступают против дальнейшей военной помощи Украине. Годом ранее таких респондентов было 39%. За продолжение поддержки высказались 46% участников исследования против 59% в 2025 году.

Также 48% немцев не согласны с утверждением, что Украина, противостоя России, одновременно защищает безопасность Европы. Противоположной точки зрения придерживаются 50% опрошенных. Опрос проводился с 15 по 28 сентября 2026 года среди 1501 совершеннолетнего жителя Германии.