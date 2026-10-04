До 1 033 рублей в день: Россиянам рассчитали минимальный больничный на 2027 год

Минимальная выплата по больничному в 2027 году может составить от 933 до 1 033 рублей за день в зависимости от месяца. Такой расчёт привёл доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Самая высокая минимальная выплата ожидается в феврале — 1 033,39 рубля в день. В месяцах с 30 календарными днями она составит 964,5 рубля, а с 31 днём — 933,39 рубля.

Расчёт основан на предполагаемом повышении МРОТ до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. В этом случае минимальный среднедневной заработок для определения пособия по временной нетрудоспособности составит 951,29 рубля.

Разница между месяцами связана с действующим правилом: пособие в пересчёте за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. Поэтому минимальную дневную выплату определяют с учётом количества календарных дней в конкретном месяце.

Для сравнения, в 2026 году минимальная выплата по больничному составляет 873,97 рубля в день в месяцах с 31 днём, 903,10 рубля — с 30 днями и 967,61 рубля — в феврале, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что максимальный размер больничного в 2027 году вырастет почти до 239 тысяч рублей в месяц. Сейчас предельная выплата для работников со стажем от восьми лет составляет 207,6 тысячи рублей. Рост максимума заложен в проекте бюджета Социального фонда на следующий год.