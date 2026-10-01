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Опубликовано 1 октября, 11:43

Максимальный больничный в 2027 году вырастет почти до 239 тысяч

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 2027 году предельный размер пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет приблизится к 239 тысячам рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

В ведомстве уточнили, что сейчас максимальная выплата по больничному для таких работников составляет 207,6 тысячи рублей в месяц. Таким образом, за год верхняя граница пособия увеличится более чем на 30 тысяч рублей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 904 рублей. Эти данные привело правительство России в материалах о проекте бюджета Социального фонда.

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Вероника Бакумченко
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