До 13 миллионов за выступление: Продюсер назвал самых дорогих российских звёзд
Продюсер Дворцов: Новогодний ценник звёзд может достигать 13 миллионов рублей
Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий, Валерий Шарифулин, Алексей Белкин / NEWS.ru
Одно выступление звезды российской эстрады в новогодние праздники может обойтись организаторам в 10–13 миллионов рублей, рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, гонорары особенно заметно растут дважды — с 1 по 5 декабря и с 31 декабря по 15 января.
Среди артистов с самыми высокими праздничными гонорарами продюсер выделил Григория Лепса, Ваню Дмитриенко, Надежду Кадышеву и других исполнителей. В новогодний сезон звёзд приглашают и на большие концерты, и на корпоративы, уточнил собеседник Общественной Службы Новостей.
Тем временем Татьяна Куртукова и Ваня Дмитриенко вошли в число самых востребованных артистов на новогодних корпоративах. Декабрьское выступление Куртуковой оценивали в 4–5 миллионов рублей, Дмитриенко — в 5–7 миллионов.