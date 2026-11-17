Одно выступление звезды российской эстрады в новогодние праздники может обойтись организаторам в 10–13 миллионов рублей, рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, гонорары особенно заметно растут дважды — с 1 по 5 декабря и с 31 декабря по 15 января.

Среди артистов с самыми высокими праздничными гонорарами продюсер выделил Григория Лепса, Ваню Дмитриенко, Надежду Кадышеву и других исполнителей. В новогодний сезон звёзд приглашают и на большие концерты, и на корпоративы, уточнил собеседник Общественной Службы Новостей.