Лепс назвал двух самых «талантливых и великолепных» молодых музыкантов России
Григорий Лепс считает Ваню Дмитриенко и Akmal’ наиболее яркими молодыми певцами
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Сергей Карпухин, Сергей Елагин / Бизнес Online
Народный артист России Григорий Лепс назвал Ваню Дмитриенко и Акмаля Ходжаниязова, выступающего под псевдонимом Akmal’, самыми яркими певцами нового поколения.
Лепс считает Ваню Дмитриенко и Akmal’ наиболее яркими молодыми певцами. Видео © Пятый канал
«Ванька Дмитриенко — очень хороший, талантливый мальчик. Ну, уже взрослый, конечно, достаточно взрослый. Akmal’, конечно, великолепный, великолепный парень во всех отношениях…» — отметил собеседник Пятого канала.
21-летний Дмитриенко начинал с каверов в TikTok. Известность ему принесла песня «Венера — Юпитер», за которую в 2021 году он получил «Золотой граммофон», став самым молодым лауреатом премии. Для 22-летнего Акмаля шоу «Голос» стало началом карьеры: в 13 лет он дошёл до финала в команде Басты. Позже клип «Раневская» принёс ему премию МУЗ-ТВ.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины внесло Григория Лепса в базу портала «Война и санкции». Среди причин украинская сторона назвала поддержку певцом российских военных, выступления перед ними и концерты в Крыму и Донбассе.