«Ванька Дмитриенко — очень хороший, талантливый мальчик. Ну, уже взрослый, конечно, достаточно взрослый. Akmal’, конечно, великолепный, великолепный парень во всех отношениях…» — отметил собеседник Пятого канала .

21-летний Дмитриенко начинал с каверов в TikTok. Известность ему принесла песня «Венера — Юпитер», за которую в 2021 году он получил «Золотой граммофон», став самым молодым лауреатом премии. Для 22-летнего Акмаля шоу «Голос» стало началом карьеры: в 13 лет он дошёл до финала в команде Басты. Позже клип «Раневская» принёс ему премию МУЗ-ТВ.