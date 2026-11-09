Российский певец Григорий Лепс оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Артист попал в перечень на портале War&Sanctions из-за своей публичной поддержки России и выступлений перед российскими военнослужащими.

В украинской разведке среди оснований для включения певца в список назвали его участие в патриотических мероприятиях, поддержку политики российских властей, а также концерты в Крыму и Донбассе.

Отдельное внимание авторы базы уделили инициативе Лепса выплачивать российским военным денежное вознаграждение за уничтожение западных танков, переданных ВСУ. В 2023 году артист вместе с другими представителями шоу-бизнеса выступил с предложением платить до миллиона рублей за подбитый Leopard.

Претензии украинских спецслужб к исполнителю возникли не впервые. Ещё в марте 2025 года Служба безопасности Украины заочно предъявила Лепсу обвинения по статьям о финансировании действий, направленных на изменение государственных границ и захват власти, а также об оправдании действий России.

Ранее Life.ru сообщал, что СБУ объявила Григория Лепса в розыск за поддержку СВО. По данным украинских властей, певец находился в розыскной базе с 4 марта 2025 года.