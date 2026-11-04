Григорий Лепс признался, что самые лёгкие деньги в жизни получил вовсе не за выступление, а за отказ выходить на сцену. Необычный случай произошёл ещё до его всероссийской популярности, когда будущая звезда работал в ресторанах Сочи. Забавной историей певец поделился в соцсетях.

«Самые лёгкие деньги в своей жизни я заработал ещё в Сочи. Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — вспомнил артист.

По словам Лепса, посетителям заведения хотелось спокойно пообщаться, поэтому они предпочли заплатить музыканту за тишину. Так певец получил гонорар, даже не взяв в руки микрофон.

Однако в ресторанной карьере исполнителя случались и противоположные ситуации. Однажды ему пришлось провести на сцене восемь с половиной часов подряд. Выступление началось в восемь вечера и завершилось только в половине пятого утра. До переезда в Москву Лепс много лет выступал в сочинских ресторанах, где пользовался большой популярностью. Впоследствии артист вспоминал, что публика нередко приходила в заведения специально ради его песен, а заработки по тем временам были весьма внушительными.