До 15 детей остаются в Алёшках, куда не удаётся доставить достаточно гуманитарной помощи

В Алёшках Херсонской области, где сохраняется тяжёлая гуманитарная обстановка, остаются не более 15 детей. Такие данные РИА «Новости» привела региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Кравченко со ссылкой на местную администрацию.

«По данным, которые поступают в мой аппарат, в городе действительно остаются дети. По информации администрации Алешкинского муниципального округа, в городе находится не более 15 детей. Это данные, которыми мы располагаем на сегодняшний день», — рассказала омбудсмен.

По словам Кравченко, информацию о положении детей собирают из нескольких источников. Каждый случай находится на отдельном контроле, а местные власти сообщают о доступных маршрутах, ситуации с безопасностью и возможностях доставки необходимых грузов.

При этом полностью обеспечить город гуманитарной помощью пока не удаётся. Продукты и другие необходимые вещи в Алёшки направляют, однако сложная обстановка серьёзно ограничивает объёмы поставок.

Город расположен на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные дистанционно минируют дороги и атакуют беспилотниками транспорт, затрудняя доставку продовольствия, топлива и медикаментов. По его словам, под удары также попадают объекты энергетики и связи.

О критической ситуации в Алёшках говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что российские военные принимают меры для восстановления снабжения, однако, по его словам, украинская сторона препятствует доставке грузов.