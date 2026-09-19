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Опубликовано 19 сентября, 14:16

До 15 выросло число БПЛА, сбитых за день на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё пять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, с начала суток 19 сентября на подлёте к городу сбито уже 15 БПЛА.

После уничтожения воздушных целей специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

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Ранее в течение субботы Собянин дважды сообщал об уничтожении групп по пять беспилотников, направлявшихся к Москве.

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Наталья Демьянова
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