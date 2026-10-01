До 150 тысяч тонн: Откуда Россия может нарастить поставки красной рыбы

Россия может нарастить закупки красной рыбы в Чили, Турции и Китае, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке и сдержать цены. Такой сценарий в беседе с «Ридусом» прокомментировал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Необходимый объём дополнительных поставок оценивается примерно в 150 тысяч тонн. Ранее глава Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что такой объём теоретически можно закупить за рубежом. Возможности импорта, по его словам, будут зависеть от стоимости продукции и логистики.

Балашов считает, что резкого скачка цен на красную рыбу можно избежать. Помимо зарубежных закупок, предложение поддерживает российская аквакультура, включая выращивание рыбы на Кольском полуострове, в Карелии и Ленинградской области. Особенно активно, по его оценке, развивается производство форели.

По прогнозу рыбопромышленника, к концу года стоимость красной рыбы может остаться примерно на нынешнем уровне. При этом объёмы добычи диких лососёвых в текущем сезоне оказались ниже прошлогодних, что повышает значение альтернативных источников поставок.

С красной икрой возможности компенсировать предложение импортом значительно ограниченнее. Балашов отметил, что Россия практически не закупает этот продукт за рубежом. По его оценке, из-за сокращения его производства цены к концу года могут продолжить расти.

Ранее Life.ru рассказывал, что экспорт российской рыбной продукции по итогам 2026 года может принести около $6,4–6,5 млрд. Это примерно на 5–6% больше результата прошлого года, когда выручка составила около $6,1 млрд. За первое полугодие отечественные компании поставили на четыре крупнейших зарубежных рынка свыше миллиона тонн продукции, а доходы выросли на 33%, до $3,72 млрд.