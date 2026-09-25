До +18 и без дождей: Москву ждёт претендующее на рекорд «старое» бабье лето

До десяти суток сухой и тёплой погоды может получить Москва с началом октября. «Старое» бабье лето принесёт в столичный регион до +18 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, на Русской равнине сформируется мощный блокирующий антициклон. Благодаря ему осадков в Москве не ожидается, а температурный фон останется на несколько градусов выше климатической нормы.

К началу октября атмосферное давление в столице может подняться до 765 миллиметров ртутного столба — примерно на 20 единиц выше нормы. Ночами ожидается от +3 до +8 градусов, а днём воздух будет прогреваться до +13…+18.

«Такое нечастое совпадение — вершина идеальной осени», — сказал Тишковец, говоря о сочетании золотой осени и «старого» бабьего лета.

По словам метеоролога, устойчивое тепло способно продержаться около десяти дней. Если сценарий реализуется, этот период может претендовать на звание самого продолжительного «старого» бабьего лета.

Ранее Life.ru писал о возвращении в Москву ещё одной волны бабьего лета с потеплением до +22 градусов. Тогда Тишковец также связывал улучшение погоды с блокирующим антициклоном над Русской равниной.