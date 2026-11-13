В Словении два спортсмена-экстремала установили сразу два мировых рекорда, после того как их запустили в небо из гигантской катапульты внутри 360-метровой промышленной трубы. Необычный эксперимент прошёл в городе Трбовле на территории бывшей электростанции, где расположена самая высокая труба в Европе. Об этом сообщает Euronews.

Двух парашютистов запустили в небо методом ядрышка барона Мюнхгаузена. Видео © Х / Matevž Gačnik

Испытание состоялось 5 ноября. Для него внутри верхней части трубы смонтировали 60-метровую вертикальную катапульту, способную буквально выстреливать человека вверх на огромной скорости.

Первым установку испытал 35-летний испанский пилот вингсьюта Дани Роман. За 2,15 секунды он разогнался с нуля до 180 километров в час, испытав перегрузку до 4,2 G. После выхода из катапульты спортсмен по инерции поднялся ещё на 100,36 метра и установил мировой рекорд по наибольшей высоте, достигнутой человеком после запуска из катапульты.

Затем состоялась вторая попытка — уже с одновременным стартом двух спортсменов. К Роману присоединился 47-летний французский бейсджампер Фред Фюжен. Экстремалы разогнались до 145 километров в час за 2,66 секунды, а затем продолжили подъём.

В результате Роман поднялся на 75,97 метра, а Фюжен — на 75,75 метра относительно точки вылета. Их суммарный результат составил 151,72 метра, что позволило установить второй мировой рекорд — по наибольшей общей высоте при парном запуске из катапульты.

После достижения максимальной точки оба спортсмена перешли в свободное падение, раскрыли парашюты и благополучно приземлились. Организаторы подчеркнули, что ключевой задачей проекта было не только добиться рекордной высоты, но и обеспечить контролируемый запуск и безопасное раскрытие парашютов.

Подготовка проекта заняла два с половиной года. За инженерную часть отвечала словенская команда каскадёров и конструкторов DD Squad при поддержке Red Bull и Prada Linea Rossa.

Ранее Life.ru рассказывал о другом громком рекорде в мире парашютного спорта — прыжке Сергея Бойцова из стратосферы. В августе российский спортсмен совершил прыжок с высоты 11,5 километра в Алтайском крае и установил мировой рекорд по высотному прыжку с теплового аэростата. Во время свободного падения его скорость достигала 500 километров в час, а температура на высоте опускалась до минус 59 градусов.