До $2 тысяч за жильё: В Умани коммерсанты нещадно зарабатывают на паломниках-хасидах

В Умани резко выросли цены на жильё и услуги на фоне массового приезда хасидов на Рош ха-Шана. За размещение на неделю с паломников могут просить около $2 тысяч.

Подорожала и мобильная связь. Специальные пакеты с интернетом, звонками по Украине и международными минутами для Израиля и США продают по повышенным праздничным тарифам.

Местные продавцы объясняют спрос просто: паломники готовы платить. На фоне десятков тысяч приезжих дорожают также еда, транспорт и другие услуги.

Украинские СМИ сообщают, что стоимость отдельных товаров и услуг в дни паломничества может быть в несколько раз выше обычной. Для местного бизнеса период Рош ха-Шана остаётся одним из самых прибыльных в году.

Только на продаже SIM-карт местные предприниматели рассчитывают на большой поток клиентов. В начале сентября один из продавцов рассказывал, что карта обходится паломникам примерно в 900 гривен.

Ранее Life.ru сообщал, что в Умани собрались более 50 тысяч хасидов для празднования Рош ха-Шана. Большинство паломников прибыли из Израиля, однако среди гостей также есть жители США, Канады и стран Европы. На время праздника украинские и израильские полицейские усилили охрану районов проживания и молитв паломников.