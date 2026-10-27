«До 21 раза в час — норма»: Какие пробуждения ночью ухудшают работоспособность организма

Если вы просыпаетесь ночью и тут же засыпаете, это может быть вариантом нормы. Здоровый молодой человек способен просыпаться до 21 раза в час. Речь о микропробуждениях: они длятся от трёх до 15 секунд, и человек их не запоминает. Об этом RT рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин.

Проблема начинается, когда такое микропробуждение превращается в макропробуждение. Его человек уже помнит. И если это влияет на самочувствие, работоспособность и качество жизни, стоит обратиться к специалисту.

Причин много: от кофеина перед сном и вредных привычек до хронических заболеваний. Из-за них обычное микропробуждение может затянуться и запомниться.

Но не всегда нужен врач. Сначала сомнолог советует убрать основные триггеры. Речь о кофе, алкоголе и курении. Также стоит отказаться от гаджетов и избыточного света перед сном — они мешают выработке мелатонина.

У части пациентов уже эти меры улучшают сон. Если нет — тогда к специалисту. Калинкин подчеркнул: речь о микропробуждениях, а не о полноценных ночных бодрствованиях. Их количество само по себе не диагноз. Важно, как человек себя чувствует днём.