«До 21 раза в час — норма»: Какие пробуждения ночью ухудшают работоспособность организма
Сомнолог Калинкин назвал нормой до 21 микропробуждения в час во сне
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Если вы просыпаетесь ночью и тут же засыпаете, это может быть вариантом нормы. Здоровый молодой человек способен просыпаться до 21 раза в час. Речь о микропробуждениях: они длятся от трёх до 15 секунд, и человек их не запоминает. Об этом RT рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин.
Проблема начинается, когда такое микропробуждение превращается в макропробуждение. Его человек уже помнит. И если это влияет на самочувствие, работоспособность и качество жизни, стоит обратиться к специалисту.
Причин много: от кофеина перед сном и вредных привычек до хронических заболеваний. Из-за них обычное микропробуждение может затянуться и запомниться.
Но не всегда нужен врач. Сначала сомнолог советует убрать основные триггеры. Речь о кофе, алкоголе и курении. Также стоит отказаться от гаджетов и избыточного света перед сном — они мешают выработке мелатонина.
У части пациентов уже эти меры улучшают сон. Если нет — тогда к специалисту. Калинкин подчеркнул: речь о микропробуждениях, а не о полноценных ночных бодрствованиях. Их количество само по себе не диагноз. Важно, как человек себя чувствует днём.
А ранее россиян предупредили, что хронический недосып осенью ухудшает память и внимание. По словам специалиста, в это время года организм получает меньше естественного света, что может влиять на внутренние биологические часы.