До 24 машин на семью: Какие элитные авто нашли у «слуг народа» на Украине

Дорогие Bentley, Rolls-Royce и Mercedes оказались в декларациях ряда действующих и бывших депутатов Верховной рады и членов их семей. У некоторых парламентариев перечень транспорта вместе с арендованными машинами и другими транспортными средствами насчитывает больше десятка позиций, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на декларации.

У депутата от «Слуги народа» Олега Тарасова указан Bentley Continental, приобретённый ещё в 2013 году за 1,35 млн гривен. Кроме того, он пользуется Range Rover, стоимость которого в декларации обозначена в 5,67 млн гривен.

В семье депутата от «Батькивщины» Константина Бондарева Bentley Continental оформлен на супругу Татьяну Шейнич. Всего в его декларации указаны 24 транспортных средства с учётом арендованных и других видов транспорта. Сам Bentley находится в собственности супруги с 2011 года.

У семьи Геннадия Вацака в декларации фигурируют 14 транспортных средств. Его супруга пользуется Bentley Bentayga 2018 года, принадлежащим другому человеку, а сам депутат арендует Rolls-Royce Cullinan 2023 года у компании «Кондитерский дом «Вацак».

Супруге Анатолия Урбанского принадлежит Bentley Bentayga 2016 года, приобретённый за 2,64 млн гривен. В январе 2023 года она также стала владелицей Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска стоимостью почти 8 млн гривен. Эти сведения сохраняются и в декларации, поданной в марте 2026 года.

Отдельно в публикации упоминается бывший депутат Фёдор Христенко. В его декларациях Bentley Continental GT стоимостью 11,8 млн гривен, Porsche Cayenne, BMW M760Li, Audi A8 и Mercedes-Benz G 63 AMG были оформлены на супругу Марину. При этом депутатские полномочия самого Христенко прекратились 3 января 2026 года.

Ещё один Bentley Bentayga фигурировал в декларации бывшего депутата Ирины Кормишкиной. Автомобиль 2024 года выпуска она арендовала, а собственником был указан другой гражданин Украины. Полномочия Кормишкиной прекратились 25 февраля 2025 года после её заявления о сложении мандата.

Ранее Life.ru рассказывал о декларации депутата Хмельницкого районного совета Украины Виталия Кизляра, который указал криптовалюту примерно на $8 млн. Кроме цифровых активов, в декларации фигурировали Mercedes-Benz Maybach S580, Toyota RAV-4 Hybrid и мотоцикл Honda. На супругу политика также были записаны дорогие часы и сумки люксовых брендов. Сам депутат задекларировал крупные суммы наличными и недвижимость.