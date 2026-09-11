На Украине экс-«слугу народа» Юрченко приговорили к девяти годам за взятку

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил депутата Верховной рады Александра Юрченко к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным по делу о взятке.

Суд также постановил конфисковать имущество политика. Кроме того, Юрченко запретили в течение трёх лет занимать определённые должности. Приговор ещё может быть обжалован.

По версии обвинения, Юрченко через своего неофициального помощника Ивана Фищенко требовал $10 тысяч для себя. Ещё $200 тысяч предназначались для депутатов профильного комитета.

В обмен, как утверждало следствие, депутат обещал обеспечить продвижение изменений в законодательство в интересах иностранной компании. Речь шла о поправках, связанных с «зелёным тарифом» для предприятий по переработке отходов.

История тянется с 2020 года. Тогда после коррупционного скандала Юрченко исключили из фракции «Слуга народа». Позже он вошёл в депутатскую группу «Восстановление Украины».

Ранее Life.ru рассказывал, что до 60 депутатов Верховной рады задумались о сложении мандатов. Об этом в марте говорил сам Александр Юрченко. Он утверждал, что часть парламентариев недовольна затянувшейся каденцией и зарплатой примерно в 50 тысяч гривен.