На Украине экс-«слугу народа» Юрченко приговорили к девяти годам за взятку
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Высший антикоррупционный суд Украины приговорил депутата Верховной рады Александра Юрченко к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным по делу о взятке.
Суд также постановил конфисковать имущество политика. Кроме того, Юрченко запретили в течение трёх лет занимать определённые должности. Приговор ещё может быть обжалован.
По версии обвинения, Юрченко через своего неофициального помощника Ивана Фищенко требовал $10 тысяч для себя. Ещё $200 тысяч предназначались для депутатов профильного комитета.
В обмен, как утверждало следствие, депутат обещал обеспечить продвижение изменений в законодательство в интересах иностранной компании. Речь шла о поправках, связанных с «зелёным тарифом» для предприятий по переработке отходов.
История тянется с 2020 года. Тогда после коррупционного скандала Юрченко исключили из фракции «Слуга народа». Позже он вошёл в депутатскую группу «Восстановление Украины».
Ранее Life.ru рассказывал, что до 60 депутатов Верховной рады задумались о сложении мандатов. Об этом в марте говорил сам Александр Юрченко. Он утверждал, что часть парламентариев недовольна затянувшейся каденцией и зарплатой примерно в 50 тысяч гривен.
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