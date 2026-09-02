До 28 выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве за сутки

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

Сегодня Life.ru рассказывал, что за август в сторону Московского региона было направлено около 8,7 тысячи беспилотников. По словам Собянина, 795 из них силы ПВО уничтожили непосредственно на подлёте к Москве, остальные в основном нейтрализовали на дальних подступах.