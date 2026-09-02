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Регион
Опубликовано 2 сентября, 16:48

До 28 выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве за сутки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

С учётом новых целей общее число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 28.

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Сегодня Life.ru рассказывал, что за август в сторону Московского региона было направлено около 8,7 тысячи беспилотников. По словам Собянина, 795 из них силы ПВО уничтожили непосредственно на подлёте к Москве, остальные в основном нейтрализовали на дальних подступах.

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Наталья Демьянова
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