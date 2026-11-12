Стоимость проживания в самых дорогих номерах московского отеля Four Seasons, куда прибыли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, достигает нескольких миллионов рублей за ночь. При этом часть элитных люксов на 12 ноября оказалась недоступна для бронирования.

Гостиница расположена рядом с Кремлём, а цены на стандартные номера начинаются примерно от 85 тысяч рублей за ночь. Тем, кто предпочитает более просторные апартаменты, предлагают люксы стоимостью в сотни тысяч и даже миллионы рублей. Например, ночь в «Люксе Делюкс» площадью до 114 квадратных метров стоит от 310 тысяч рублей, а в «Люксе Премьер» — от 370 тысяч.

Самые роскошные предложения обходятся значительно дороже. За «Президентский люкс» площадью 212 квадратных метров просят от 1,9 миллиона рублей. «Королевский Север», занимающий 328 квадратных метров, доступен по цене от 3,3 миллиона за ночь.

При этом несколько дорогих категорий номеров, включая «Королевский Юг», «Посольский» и «Гранд Премьер», на выбранную дату уже нельзя было забронировать. Не исключено, что американская делегация разместилась в одном из них.