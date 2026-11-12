Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули московский отель Four Seasons в сопровождении главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Предположительно, делегация направилась на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Уиткофф и Кушнер покинули отель в Москве перед встречей с Путиным. Видео © Life.ru

Незадолго до отъезда американских представителей гостиницу также покинул помощник российского президента Юрий Ушаков.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. Их самолёт приземлился во Внуково, где гостей встретил Кирилл Дмитриев. Ранее Ушаков сообщил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на первую половину дня.

Визит американской делегации проходит сразу после двухдневных трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одной из главных тем обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта и гарантии безопасности.

Кушнер ранее сообщил, что представители Вашингтона намерены обсудить с Путиным предложения, согласованные с Украиной и европейскими партнёрами. После переговоров в Москве американские эмиссары планируют продолжить консультации с украинской стороной.