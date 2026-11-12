Уиткофф и Кушнер покинули отель в Москве перед встречей с Путиным
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули московский отель Four Seasons в сопровождении главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Предположительно, делегация направилась на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Уиткофф и Кушнер покинули отель в Москве перед встречей с Путиным. Видео © Life.ru
Незадолго до отъезда американских представителей гостиницу также покинул помощник российского президента Юрий Ушаков.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. Их самолёт приземлился во Внуково, где гостей встретил Кирилл Дмитриев. Ранее Ушаков сообщил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на первую половину дня.
Визит американской делегации проходит сразу после двухдневных трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одной из главных тем обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта и гарантии безопасности.
Кушнер ранее сообщил, что представители Вашингтона намерены обсудить с Путиным предложения, согласованные с Украиной и европейскими партнёрами. После переговоров в Москве американские эмиссары планируют продолжить консультации с украинской стороной.
Ранее Life.ru сообщал о подтверждении встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что переговоры назначены на первую половину 12 ноября. Американская делегация прибыла в Москву после консультаций по украинскому урегулированию в Абу-Даби.
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