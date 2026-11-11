Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первой половине дня 12 ноября. Представители США прибудут в Москву после завершения трёхсторонних переговоров России, Украины и Соединённых Штатов в Абу-Даби. Встречу подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«В первой половине дня», — ответил Ушаков на вопрос журналистов о времени переговоров.

Как сообщает «Коммерсантъ», ради встречи с американской делегацией на вторую половину дня перенесли заседание президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

По словам Ушакова, Кремль пока не получил окончательного доклада российской делегации о результатах переговоров в Абу-Даби. При этом помощник президента дал понять, что американские представители намерены привезти в Москву предложения, которые обсуждались на встрече.

«Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут», — отметил он.

Ранее сам Кушнер сообщил, что вместе с Уиткоффом намерен встретиться с российским лидером для обсуждения результатов консультаций в ОАЭ. По его словам, американская сторона видит возможности для дальнейшего продвижения по ряду вопросов украинского урегулирования.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров.

По итогам консультаций Мединский заявил, что стороны смогли найти взаимопонимание по некоторым вопросам, однако разногласия сохраняются. Он подчеркнул, что переговорный процесс будет продолжен.

Среди обсуждавшихся тем были гарантии безопасности, территориальные вопросы и гуманитарное сотрудничество. Американская сторона также сообщила о согласовании масштабного обмена военнопленными, параметры которого ещё предстоит окончательно определить.

После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Дублин для переговоров с Владимиром Зеленским. Таким образом, американские представители намерены продолжить консультации с обеими сторонами конфликта.

После подтверждения времени встречи остаётся вопрос о предложениях, которые американская делегация привезёт из Абу-Даби. Life.ru собрал главное о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве.

Ранее Life.ru сообщал, что Мединский заявил о достижении взаимопонимания между Россией и США не по всем вопросам. По словам главы российской делегации, состоявшиеся переговоры позволили сверить позиции и определить направления дальнейшей работы.