До 400 тысяч за двоих: Россиян предупредили о резком росте цен на новогодние туры в Дубай

Новогодний отдых в Дубае может заметно подорожать уже в ближайшее время. Стоимость некоторых туров на пиковые даты способна достичь 400 тысяч рублей и выше, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.

Сейчас поездки на двоих с вылетом 27–30 декабря можно найти примерно от 200 тысяч рублей. Однако эксперт ожидает основной всплеск бронирований во второй половине сентября, из-за чего наиболее востребованные варианты могут вырасти в цене вплоть до двух раз.

Отели Дубая и Абу-Даби пока не торопятся снижать стоимость проживания, несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке. Более доступные варианты отдыха туристы могут поискать в Фуджейре, Рас-эль-Хайме и Шардже.

Ближе к зимнему сезону на рынке ещё могут появиться специальные предложения. Однако Арутюнов предупредил, что к этому времени популярные гостиницы и подходящие категории номеров уже могут оказаться распроданы.

В Российском союзе туриндустрии ранее также отмечали оживление спроса на ОАЭ с наступлением осеннего сезона. Эксперты ожидали усиления активности туристов именно в сентябре.

Ранее Life.ru рассказывал, что откладывать бронирование поездок на Новый год становится рискованнее: по словам турэксперта Наталии Ансталь, стоимость отдыха по мере приближения праздничных дат обычно растёт, а сэкономить иногда позволяет перенос вылета до или после пикового периода.