До 48 ракет наготове: Новейший ЗРК «Панцирь» успешно прошёл проверку боем против дронов ВСУ

Новейший российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» уничтожил множество беспилотников различных типов и крылатых ракет ВСУ. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в Ростех.

ЗРК «Панцирь-СМД-Е» уничтожил множество дронов и крылатых ракет ВСУ. Видео © Telegram / Ростех

По данным разработчика, комплекс уже применяется в реальных условиях и подтвердил заявленные характеристики. «Панцирь-СМД-Е» создавался в том числе для отражения массированных налётов беспилотников.

Одна из особенностей системы — гибкая конфигурация боекомплекта. Комплекс способен использовать как стандартные зенитные управляемые ракеты, так и более компактные боеприпасы ближнего перехвата.

В зависимости от боевой задачи ракеты можно комбинировать. В максимальной «антидроновой» конфигурации боекомплект достигает 48 ракет ближнего перехвата. Для стандартных ЗУР ранее заявлялась загрузка до 12 единиц.

О результатах применения комплекса представители холдинга рассказали на международном авиакосмическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Выставка проходит с 8 по 10 сентября.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о возможностях новых «Панцирей» по защите городов от массовых налётов дронов. Онмпояснил, что модернизированную систему прежде всего будут применять для объектовой ПВО — защиты населённых пунктов и другой стационарной инфраструктуры. Леонков уточнил, что эта платформа оснащена локатором, оптико-электронной системой наведения и порядка 25 малыми ракетами.