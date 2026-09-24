До 50 бойцов ВСУ в сутки: ВСУ попали в котёл у Доброполья
МО РФ: Российские бойцы пресекают попытки ВСУ выйти из окружения у Доброполья
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска пресекают атаки ВСУ и попытки выйти из окружения в районе Доброполья в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжают удерживать кольцо окружения. Все попытки украинских подразделений прорваться или покинуть его пресекаются.
В Минобороны также заявили о существенных потерях украинских войск на этом участке. По оценке ведомства, ежедневно уничтожаются от 30 до 50 военнослужащих ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили село Доброполье (Малое) в ДНР и расширили внешнее кольцо окружения у одноимённого города. Наступление в этом районе ведут подразделения 51-й армии группировки «Центр».
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