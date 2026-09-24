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Специальная военная операция

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Опубликовано 24 сентября, 13:55

До 50 бойцов ВСУ в сутки: ВСУ попали в котёл у Доброполья

МО РФ: Российские бойцы пресекают попытки ВСУ выйти из окружения у Доброполья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска пресекают атаки ВСУ и попытки выйти из окружения в районе Доброполья в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают удерживать кольцо окружения. Все попытки украинских подразделений прорваться или покинуть его пресекаются.

В Минобороны также заявили о существенных потерях украинских войск на этом участке. По оценке ведомства, ежедневно уничтожаются от 30 до 50 военнослужащих ВСУ.

За сутки ВС РФ зачистили 152 здания в районе Доброполья в ДНР
За сутки ВС РФ зачистили 152 здания в районе Доброполья в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили село Доброполье (Малое) в ДНР и расширили внешнее кольцо окружения у одноимённого города. Наступление в этом районе ведут подразделения 51-й армии группировки «Центр».

Больше новостей о событиях специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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