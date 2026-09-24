ВС РФ освободили село Доброполье у одноимённого города в ДНР
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Российские войска освободили село Доброполье (Малое) в ДНР, расположенное у одноимённого города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Населённый пункт перешёл под контроль подразделений 51-й армии группировки войск «Центр». В ведомстве уточнили, что в ходе наступления военные также расширили внешнее кольцо окружения в районе Доброполья.
Кроме того, российские военнослужащие освободили Светлую Долину в Запорожской области. В Минобороны РФ уточняли, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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