Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 10:07

ВС РФ освободили село Доброполье у одноимённого города в ДНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска освободили село Доброполье (Малое) в ДНР, расположенное у одноимённого города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населённый пункт перешёл под контроль подразделений 51-й армии группировки войск «Центр». В ведомстве уточнили, что в ходе наступления военные также расширили внешнее кольцо окружения в районе Доброполья.

Новости СВО 24 сентября: ВС РФ освободили Красный Яр и Потихоново, ВСУ теряют Краматорск, Киев согласен на прекращение огня
Новости СВО 24 сентября: ВС РФ освободили Красный Яр и Потихоново, ВСУ теряют Краматорск, Киев согласен на прекращение огня

Кроме того, российские военнослужащие освободили Светлую Долину в Запорожской области. В Минобороны РФ уточняли, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Всё самое важное о СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar