До $50 млн в день: В США россиянин попался на создании сети по отмыванию наркоденег
Россиянина задержали в США по делу об отмывании денег наркокартелей
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В американском штате Флорида задержали 30-летнего россиянина, которого подозревают в участии в международной сети по отмыванию денег наркокартелей. По версии следствия, через преступную схему могло проходить до 50 миллионов долларов ежедневно — около четырёх миллиардов рублей. Об этом сообщает Baza.
Под стражу заключили уроженца Сибири Павла К. Следователи считают, что мужчина занимался обменом криптовалюты, организацией денежных переводов и координацией курьеров. В 2024–2025 годах он предположительно провёл не менее 11 подобных операций.
В некоторых случаях подозреваемый лично забирал сотни тысяч долларов наличными и переводил клиентам криптовалюту, удерживая крупную комиссию. С ним связывают как минимум 43 криптоадреса, причём только через десять кошельков прошло более 71 миллиона долларов.
К схеме мог быть причастен и брат задержанного, проживающий в Лос-Анджелесе. По данным Baza, Павел рассказывал информатору о возможности привлечь родственника к финансовым операциям.
Американские правоохранители полагают, что преступная сеть действовала в США, Колумбии, Испании и ОАЭ. Её услугами предположительно пользовались наркоторговцы и якобы россияне, пытавшиеся обойти санкционные ограничения.
Наблюдение за подозреваемыми велось с 2021 года, в том числе с помощью операций под прикрытием. По версии следствия, основная группа насчитывала около десяти участников. Указанный оборот в 50 миллионов долларов в сутки относится ко всей сети, а не лично к задержанному россиянину.
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