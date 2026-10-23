До $50 млн в день: В США россиянин попался на создании сети по отмыванию наркоденег

В американском штате Флорида задержали 30-летнего россиянина, которого подозревают в участии в международной сети по отмыванию денег наркокартелей. По версии следствия, через преступную схему могло проходить до 50 миллионов долларов ежедневно — около четырёх миллиардов рублей. Об этом сообщает Baza.

Под стражу заключили уроженца Сибири Павла К. Следователи считают, что мужчина занимался обменом криптовалюты, организацией денежных переводов и координацией курьеров. В 2024–2025 годах он предположительно провёл не менее 11 подобных операций.

В некоторых случаях подозреваемый лично забирал сотни тысяч долларов наличными и переводил клиентам криптовалюту, удерживая крупную комиссию. С ним связывают как минимум 43 криптоадреса, причём только через десять кошельков прошло более 71 миллиона долларов.

К схеме мог быть причастен и брат задержанного, проживающий в Лос-Анджелесе. По данным Baza, Павел рассказывал информатору о возможности привлечь родственника к финансовым операциям.

Американские правоохранители полагают, что преступная сеть действовала в США, Колумбии, Испании и ОАЭ. Её услугами предположительно пользовались наркоторговцы и якобы россияне, пытавшиеся обойти санкционные ограничения.

Наблюдение за подозреваемыми велось с 2021 года, в том числе с помощью операций под прикрытием. По версии следствия, основная группа насчитывала около десяти участников. Указанный оборот в 50 миллионов долларов в сутки относится ко всей сети, а не лично к задержанному россиянину.

Ранее Life.ru рассказывал, почему мошенники всё чаще переходят с банковских переводов на наличные и криптовалюту. По словам эксперта по кибербезопасности Семёна Тютюева, преступники используют курьеров для получения денег, после чего отправляют наличные в обменники.