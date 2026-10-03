«До 50 пациентов в день»: Врач из Подмосковья заявила об увольнении после отказа работать 39 часов в неделю

Врач-офтальмолог из подмосковного Клина заявила, что её уволили после отказа работать по новым условиям с большей нагрузкой и прежней зарплатой. Медику предложили увеличить продолжительность амбулаторного приёма с 33 до 39 часов в неделю.

В больнице Клина уволили офтальмолога после отказа перейти на 39-часовую неделю. Видео © Telegram / Baza

По словам врача Анны, одновременно должно было сократиться время, отведённое на одного пациента, — до 11 минут. Она утверждает, что при таком графике ежедневно ей пришлось бы принимать около 50 человек вместо прежних 35.

Медику предложили подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. Как утверждает женщина, при отказе от новых условий ей предоставили выбор из нескольких других должностей — детского офтальмолога, оператора на стойке регистрации или уборщицы.

Анна заявила, что предложенные варианты не соответствуют её квалификации. После очередного отказа подписать дополнительное соглашение ей сообщили о расторжении трудового договора.

Главный врач Клинской больницы комментировать ситуацию «Базе» отказалась. При этом само медучреждение ранее публично отрицало информацию об увеличении нагрузки на врачей.

В то же время больница сообщала в соцсетях, что продолжительность рабочего времени специалистов увеличивается в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Таким образом, версии врача и медучреждения относительно характера и последствий изменений условий труда расходятся.

При этом сама цифра в 39 часов не является единой нормой для любого врача. Life.ru ранее разбирал правила рабочего времени медиков: Трудовой кодекс устанавливает для них максимум в 39 часов в неделю, но для отдельных должностей и условий работы предусмотрена меньшая продолжительность. Для врачей, которые занимаются исключительно амбулаторным приёмом, предусмотрена 33-часовая неделя.