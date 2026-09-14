До 7 млн гектаров: На Украине готовятся сокращать посевы из-за проблем с экспортом

Украина может фактически вывести из интенсивного сельхозпроизводства до 7 млн гектаров земли — около трети посевных площадей страны. Такой сценарий допустил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, это может произойти, если блокада портов Большой Одессы продлится более полугода и аграрии не смогут в прежних объёмах экспортировать выращенную продукцию.

«Если порты будут оставаться заблокированными более полгода, речь идёт <…> о менее продуктивном использовании земли на площади до 7 млн гектаров. А это треть всех посевных площадей Украины», — заявил Высоцкий в интервью РБК-Украина.

Министр пояснил, что фермеры могут отказаться от интенсивного выращивания сельхозкультур на этих землях и перейти к менее затратной технологии. В частности, поля будут засевать растениями, которые затем оставляют в почве в качестве удобрения.

Полностью забрасывать землю аграриям невыгодно: по словам Высоцкого, последующая борьба с сорняками потребует ещё больших расходов. Если ситуация с экспортом не изменится, агрокомпании могут перейти к такой практике уже следующей весной.

Ранее Всеукраинский аграрный совет призвал украинские компании не строить планы на возобновление работы глубоководных черноморских портов как минимум до конца 2026 года — начала 2027-го. Аграриям советуют учитывать в торговых планах сценарий, при котором морские пути останутся заблокированными ещё долгое время. Раньше через черноморские порты шла основная часть украинского экспорта. Теперь часть грузов перенаправляют через дунайские порты и железнодорожные маршруты на западной границе, но их пропускная способность гораздо меньше.