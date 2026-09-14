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Опубликовано 14 сентября, 11:44

До 7 млн гектаров: На Украине готовятся сокращать посевы из-за проблем с экспортом

На Украине предупредили о сокращении посевных площадей на треть

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Украина может фактически вывести из интенсивного сельхозпроизводства до 7 млн гектаров земли — около трети посевных площадей страны. Такой сценарий допустил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, это может произойти, если блокада портов Большой Одессы продлится более полугода и аграрии не смогут в прежних объёмах экспортировать выращенную продукцию.

«Если порты будут оставаться заблокированными более полгода, речь идёт <…> о менее продуктивном использовании земли на площади до 7 млн гектаров. А это треть всех посевных площадей Украины», — заявил Высоцкий в интервью РБК-Украина.

Министр пояснил, что фермеры могут отказаться от интенсивного выращивания сельхозкультур на этих землях и перейти к менее затратной технологии. В частности, поля будут засевать растениями, которые затем оставляют в почве в качестве удобрения.

Полностью забрасывать землю аграриям невыгодно: по словам Высоцкого, последующая борьба с сорняками потребует ещё больших расходов. Если ситуация с экспортом не изменится, агрокомпании могут перейти к такой практике уже следующей весной.

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Наталья Демьянова
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