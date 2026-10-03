До 94,5 тысячи на семью из четырёх человек: Как работает новый возврат НДФЛ

Работающие родители двух и более детей в 2026 году могут вернуть часть НДФЛ, уплаченного за прошлый год. Размер помощи зависит от заработка и регионального прожиточного минимума, а получить деньги вправе каждый из родителей. Об этом пишет РИА «ФедералПресс» со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.

«Ежегодная семейная выплата – на мой взгляд, это важный компонент системы социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Она осуществляется с 2026 года работающим родителям, имеющим двух и более детей», – отметил эксперт.

Выплату назначают семьям, где средний доход на человека за 2025 год не превышал 1,5 прожиточного минимума региона. Дополнительно учитывается имущество по критериям, схожим с правилами единого пособия, отметил эксперт.

Механизм представляет собой перерасчёт налога: вместо фактически начисленного НДФЛ сумму пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают заявителю. При стандартных 13% речь идёт фактически о возврате семи процентных пунктов, указал Балынин.

Подать заявление можно с 1 июня по 30 сентября через «Госуслуги», СФР или МФЦ. Большинство необходимых сведений ведомство получает самостоятельно по межведомственным каналам.

Например, при прожиточном минимуме 18 750 рублей семья из двух взрослых и двух детей проходит по доходу, если родители вместе получали не более 112 500 рублей в месяц. При годовом заработке по 675 тысяч рублей каждый сможет вернуть по 47 250 рублей — суммарно 94 500.

Для семьи с тремя детьми при тех же вводных расчётная сумма может достигнуть 118 125 рублей, а с четырьмя — 141 750 рублей. Конкретный размер в каждом случае зависит от доходов родителей, заключил специалист.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала действия новой меры Соцфонд назначил ежегодную семейную выплату уже 1,3 млн россиян. Оформить её можно через «Госуслуги», клиентскую службу фонда или МФЦ.