Пенсия пойдёт в рост: Россиянам расписали все прибавки на 2027 год

Страховые, социальные и военные пенсии в России планируют повысить в 2027 году. Пока параметры индексации остаются предварительными, рассказала РИА «Новости» эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Страховые пенсии ждёт сразу два повышения. С 1 февраля выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца планируют увеличить на 6,8% — прогнозный уровень инфляции за 2026 год. С 1 апреля пройдёт второй этап с прибавкой ещё 3,3%. Такой график уже заложен в проект бюджета Социального фонда на 2027 год. В результате средняя страховая пенсия по старости, по расчётам правительства, должна приблизиться к 29,9 тысячи рублей.

Оба повышения распространятся как на неработающих, так и на работающих пенсионеров. Последних в августе дополнительно ждёт ежегодный перерасчёт за страховые взносы, которые работодатели перечисляли в 2026 году. Размер прибавки будет зависеть от заработанных пенсионных коэффициентов — Life.ru подробно разбирал механизм такого августовского перерасчёта.

В августе скорректируют и накопительные пенсии. Их увеличение зависит уже не от общей индексации, а от инвестиционного результата пенсионных накоплений. В 2026 году, например, такие выплаты пересчитали с учётом доходности накоплений.

Социальные пенсии, по предварительной оценке Подольской, с 1 апреля могут вырасти на 6,8%. Итоговый коэффициент определят позднее, поскольку он зависит от изменения прожиточного минимума пенсионера. Сам апрельский срок индексации социальных пенсий уже подтверждал глава Минтруда Антон Котяков. Такие выплаты получают в том числе люди, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии.

Отдельный график предусмотрен для военных пенсионеров. По оценке эксперта, с 1 октября выплаты могут увеличить примерно на 4% вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих. Окончательные параметры ещё могут измениться. Аналогичный механизм действует и сейчас: размер военных пенсий пересчитывается после индексации денежного довольствия военнослужащих и силовиков.

В 2027 году пенсионную систему ждут и другие изменения. С января планируется перейти к проактивному назначению страховых пенсий по старости без отдельного заявления гражданина. Одновременно изменятся правила учёта ухода за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы: о начале такого ухода для включения периода в стаж нужно будет сообщать Социальному фонду заранее.