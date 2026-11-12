В ночь на 12 ноября Киев и его пригороды подверглись массированной ракетной атаке. За четверть часа в районе украинской столицы, по сообщениям мониторинговых ресурсов, могли упасть от восьми до десяти ракет. О серии взрывов и возникших пожарах сообщают украинские СМИ.

По предварительным данным, интенсивный обстрел продолжался около 15 минут. При этом сведения о количестве ракет расходятся: одни ресурсы сообщают о восьми, другие утверждают, что их было десять.

Украинские мониторинговые каналы также распространили информацию о взрывах в Киевской области. Среди упоминаемых населённых пунктов — Белая Церковь, Вишнёвое, Боярка и Фастов, а также район Борщаговки.

Отдельные сообщения касаются столичного района Оболонь, где после предполагаемых попаданий возник пожар. В социальных сетях утверждают, что огонь мог охватить один из логистических объектов.