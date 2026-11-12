До десяти ракет за 15 минут: В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве сообщили о сериях взрывов за 15 минут
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В ночь на 12 ноября Киев и его пригороды подверглись массированной ракетной атаке. За четверть часа в районе украинской столицы, по сообщениям мониторинговых ресурсов, могли упасть от восьми до десяти ракет. О серии взрывов и возникших пожарах сообщают украинские СМИ.
По предварительным данным, интенсивный обстрел продолжался около 15 минут. При этом сведения о количестве ракет расходятся: одни ресурсы сообщают о восьми, другие утверждают, что их было десять.
Украинские мониторинговые каналы также распространили информацию о взрывах в Киевской области. Среди упоминаемых населённых пунктов — Белая Церковь, Вишнёвое, Боярка и Фастов, а также район Борщаговки.
Отдельные сообщения касаются столичного района Оболонь, где после предполагаемых попаданий возник пожар. В социальных сетях утверждают, что огонь мог охватить один из логистических объектов.
Ранее Life.ru писал, что российские военные поразили сухогруз с вооружением и другим военным имуществом для ВСУ в Чёрном море юго-западнее Одессы. По информации Минобороны РФ, судно использовалось для доставки грузов украинской армии. В ведомстве также сообщали об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с работой украинского военно-промышленного комплекса.