До Лос-Анджелеса не дотянуться: Военный эксперт оценил реальные возможности ракет Ирана

Иран сейчас не располагает ракетами, способными преодолеть расстояние до крупных городов США, однако теоретически может наносить удары по американским объектам в Европе. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Если мы говорим о ракетном ударе, то расстояние от Тегерана до Лос-Анджелеса составляет 12 000 км. У Ирана нет таких ракет, которые способны пролететь подобное расстояние. Юрий Кнутов Военный эксперт

Отдельно Кнутов отметил, что диверсии или теракты относятся уже к другой категории угроз. По его словам, подобные действия происходят по всему миру, однако сейчас Тегеран вряд ли заинтересован в таких сценариях из-за возможного ущерба для собственной репутации.

«То, что касается теракта либо диверсии — это уже отдельная история. Террористические акты совершаются по всему миру. Последняя подобная акция — попытка направить израильский самолёт с пассажирами на гражданский терминал, по-моему, в Иерусалиме, если я не ошибаюсь. Такого рода акции теоретически могут существовать, но я думаю, что Иран сейчас не заинтересован в проведении акций террористического характера, так как это может сказаться на его репутации», — сказал Кнутов.

Он также обратил внимание, что у Ирана нет подводных лодок и ракет, которые позволили бы атаковать территорию США с большого расстояния. При этом в зоне возможной досягаемости, по оценке эксперта, находятся американские военные объекты в Южной и Центральной Европе.

«Иран может атаковать американские базы в Европе, в частности в Южной и Центральной Европе. Туда могут долететь ракеты «Хорремшехр-4». В своё время они пытались нанести такими ракетами удар по американской базе в Индийском океане, но тогда одна ракета была перехвачена и сбита, а вторая упала в море, как сообщили американцы», — отметил собеседник Life.ru.

Кнутов добавил, что продемонстрированная дальность иранских ракет позволяет говорить о потенциальной уязвимости некоторых западных военных объектов.

«Во всяком случае, та дальность, которая реально подтверждена, была продемонстрирована Ираном. Поэтому американские базы на территории Италии или британские на Кипре могут быть подвергнуты удару», — заключил военный эксперт.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп назвал возможное уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего «небольшой ценой» войны с Ираном. Выступая перед сторонниками в Небраске, президент США заявил, что рассчитывает на крупную победу над Тегераном и считает рост цен одной из издержек, связанных с обеспечением безопасности страны. Трамп допустил, что Иран может нанести удары по американским городам, отдельно упомянув Лос-Анджелес и Сан-Диего. При этом он не объяснил, почему назвал именно эти города.