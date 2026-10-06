До миллиона за куклу: Россиянам рассказали, когда авторские работы растут в цене
Организаторы «Искусства куклы» раскрыли, какие работы могут дорожать со временем
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Авторские куклы могут со временем превращаться в коллекционную редкость и заметно дорожать. Особенно это касается работ мастеров, которые прекращают создавать новые произведения. Об этом Life.ru эксклюзивно рассказали организаторы выставки «Искусство куклы».
Сегодня хорошая авторская работа в среднем стоит от 70 до 300 тысяч рублей, а цена отдельных экземпляров приближается к миллиону. Однако первоначальная стоимость — не предел: на цену со временем могут влиять известность автора и редкость конкретной работы.
«Когда художник объявляет о том, что больше не будет делать новые куклы, или уходит из жизни, работы некоторых авторов становятся редкостью. За ними следят и охотятся коллекционеры, их невозможно повторить. Такие куклы растут в цене», — рассказали организаторы Life.ru.
Некоторые коллекционеры собирают десятки таких произведений. По словам собеседников Life.ru, в частном собрании может находиться до сотни дорогих авторских кукол, а со временем подобные коллекции иногда превращаются в галереи и музеи.
Один из самых необычных случаев произошёл на выставке, где художники представили целый кукольный город размером около пяти на трёх метров. В композицию входили дома, реки, леса, поля и движущиеся железные дороги. Авторы собирались продавать её частями, однако один из посетителей приобрёл всё целиком.
«Один коллекционер выкупил всю эту огромную движущуюся живую сказку в свой дом», — вспомнили организаторы.
При этом примерно 5% выставочных работ вообще не поступают в продажу. Авторы оставляют их для личных собраний, будущих персональных выставок или зарубежных показов, что дополнительно делает такие произведения редкими.
Подробнее о том, почему авторские куклы стоят до миллиона рублей, кто их покупает и как художники месяцами создают одного персонажа, — в большом материале Life.ru.
Ранее Life.ru рассказывал о москвичке Дарине Файзуллаевой, которая реставрирует старые игрушки и собирает редких коллекционных медведей. Самый дорогой экземпляр в её коллекции оценивается примерно в 40–50 тысяч рублей и, по словам героини, со временем также может стать ценнее.
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